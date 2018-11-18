Genç polis memuru aracında ölü bulundu...İntihar şüphesi üzerinde durulan polis memurunun aracının bariyerlere çarptığı anlar kamerada İzle

-Olay yerinden fotoğraflar

-Polis memurunun fotoğrafları



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mehmet Fatih Nenem, Kumburgaz'da aracıyla seyir halindeyken bariyerlere çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri polis memurunun başından giren tek kurşunla hayatını kaybettiğini belirledi. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, polis intihar şüphesi üzerinde duruyor. Edinilen bilgilere göre sabah saatlerinde E-5 Kumburgaz kavşağında bir aracın bariyerlere çarptığını görev vatandaşlar, yardım etmek için olay yerine gitti. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, aracı kullanan Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mehmet Fatih Nenem'in başından giren tek kurşunla öldüğünü belirledi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayı soruşturan polisin intihar şüphesi üzerinde durduğu öğrenildi. 8 yıllık polis memuru olan Mehmet Fatih Nenem'in evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

