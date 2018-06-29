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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Genç kızın öldürülmesi davası - Adliye önünde toplanan bir grup kadının basın açıklaması - TEKİRDAĞ

Genç kızın öldürülmesi davası - Adliye önünde toplanan bir grup kadının basın açıklaması - TEKİRDAĞ

- Tekirdağ 'da genç kızın öldürülmesi davası - Kadınların adliye önünde toplanması - Anne Sevim Öztürk'ün ağlaması - Grup adına konuşan Mine Engin Tekay'ın açıklama yapması - Kadınların slogan atması Tekirdağ 'da genç kızın öldürülmesi davası - Muratlı ilçesinde, 19 yaşındaki genç kızı sokakta silahla öldürdüğü iddia edilen sanık ile babası hakim karşısına çıktıTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Muratlı ilçesinde geçen yıl 19 yaşındaki Ayşe Öztürk'ü silahla öldürdüğü iddia edilen sanık ile babası hakim karşısına çıktı. Tekirdağ 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada tutuklu sanık Alpaslan İşçan (25) ve Hamza İşçan (52) ile maktul Ayşe Öztürk'ün annesi Sevim ve babası Raşit Öztürk ile taraf avukatları hazır bulundu.Sanık Alpaslan İşçan, pişman olduğunu söyleyerek, önceki savunmalarını tekrar etti.Baba Hamza İşçan da pişman olduğunu dile getirdi.Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 26 Eylül'e erteledi.Adliye önünde toplanan bir grup kadın, katil zanlısı ile babasına indirimsiz ceza verilmesi talebiyle basın açıklaması yaptı.Grup adına konuşan Mine Engin Tekay, bugün 19 yaşında katledilen Ayşe Öztürk'e "adalet" istemek için toplandıklarını dile getirdi.Tekay, katillerin en ağır şekilde cezalandırılmasını ve "iyi hal indirimi" uygulanmamasını talep ettiklerini kaydetti.
Açıklamanın ardından gruptakiler, bir süre slogan atarak açıklamayı sonlandırdı. - Olay Tekirdağ 'ın Muratlı ilçesinde, 5 Aralık 2017'de işe gitmek için evden çıkan ve ilçeye bağlı Kazım Dirik Turan Mahallesi Şehit Serkan Caddesi'nde silahlı saldırıya uğrayan 19 yaşındaki Ayşe Öztürk yaşamını yitirmişti.Saldırıyı Alpaslan İşçan'ın gerçekleştirdiğini tespit eden polis ekipleri, şüpheliyi ve babasını Ergene ilçesine bağlı Bakırca köyünde tarlada yakalamıştı. Zanlıların, kaçmak için kullandıkları aracın çamura saplanması nedeniyle yollarına yaya olarak devam ettikleri öğrenilmişti.

Silahlı Saldırı Basın Açıklaması Katil Zanlısı Tutuklu Sanık Polis Ekipleri 

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