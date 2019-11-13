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13 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Genç kızı baba ve kardeşi öldürdü iddiası

Genç kızı baba ve kardeşi öldürdü iddiası

Sanıklar adliyeye çıkarken

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

Polis Merkezi Ruhsatsız Silah Soruşturma Savcı Soruşturma Savcısı Cinayet 


- Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde önceki akşam evden kaçan Sultan K. cinayetinde şüpheli baba Okan K. ve oğlu Oktay K. yapılan gözaltının ardından adliyeye sevk edildi. İddiaya göre evden kaçan Sultan K., babası tarafından şehirdışında bulunarak Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesindeki getirildi.
Konuşmak için aracını kenara çeken baba Okan K., kızını tüm uyarılara rağmen sakinleştiremeyince, yeniden evden kaçacak düşüncesiyle ruhsatsız silahı ile kızını vurdu. Kızının kanlar içerisinde yere yığıldığını gören Baba Okan K., Çerkezköy Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne geldi. Kızı Sultan K. doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Baba Okan K. ise polise teslim oldu. Olayın ardından polis merkezine götürülen baba Okan K. ve oğlu Oktay K. çelişkili ifadeler kullandı. Bunun üzerine soruşturma savcısı tarafından baba ve oğula ek gözaltı kararı verildi.
Gözaltı kararının ardından baba ve oğul yoğun güvenlik önlemleri altında Çerkezköy Adliyesi’ne çıkarıldı. (HG-
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