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29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Genç kadının yaralandığı kaza kamerada

Genç kadının yaralandığı kaza kamerada

Güvenlik kamerası

İlk Müdahale Hastane Kırmızı Işık Güvenlik Kamerası Kadın Hasta 

-Yaralıya müdahale
-Röportaj

( İSTANBUL - ÖZEL)- Ağır yaralanan kadının kırmızı ışıkta beklemediği iddia edildi İSTANBUL

- Esenyurt'ta cadde üzerinde bir trafik ışıklarında bir kadına çarpan araç metrelerce öteye savurdu. Yaşanan kaza anı kameraya yansırken durumu ağır kadın hastaneye kaldırıldı. Kadının yayalar için yanan kırmızı ışıkta beklemediği ileri sürüldü. Olay, Ardıçlı Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yayalar için ışık yanmadan karşıya geçmeye çalışan 20'li yaşlarda bir kadına 34 PD 2319 plakalı araç çarparak metrelerce öteye savurdu. Çarpmanın etkisi ile kadın ağır yaralanırken 34 PD 2319 plakalı araca da arkadan gelen araçlar duramayarak çarptı. Olay yerinde bilinci kapalı şekilde yatan kadına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Kısa sürede kaza yerine gelen ambulans kadını hastaneye kaldırdı. Polis kaza ile ilgili incelemelere başlarken kadının üstünden kimlik çıkmadığı öğrenildi. Öte yandan kadının yayalar için yanan kırmızı ışıkta beklemediği ileri sürüldü. Yaşanan kaza anı ise uzakta bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntü de kadına aracın çarpmasından hemen sonra süreklendiği görülüyor. (MD-YM-
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