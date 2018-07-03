Genç kadın girişimci oluşturduğu atölyede eski eşyaları yeniliyor

-Eski eşyaların yenilenmesi

-Röportaj

-Diğer detaylar



( VAN - HD) VAN



- Van'ın İpekyolu ilçesinde yaşayan Nurgül Alpaslan isimli hasta bakıcısı, oluşturduğu atölyede eski eşyaları yeniliyor. İpekyolu ilçesine bağlı Mahallesinde yaşayan ve bir bakım merkezinde hasta bakıcılığı yapan iki çocuk annesi Nurgül Alpaslan, kendi imkanlarıyla oluşturduğu atölyede eski eşyaları yeniliyor. Sehpadan demliklere, güğümden kavanozlara kadar evde kullanılamayacak durumda olan eşyaları yenileyerek vatandaşlara sunduğunu ifade eden Alpaslan, “Eskiyi Getir Yenile Götür projesi kapsamında insanların özellikle atık durumda olan eşyalarını burada yeniliyorum. Onlar da yenilediğim eşyalarını götürüp evlerinde tekrar kullanıyorlar” dedi.

Çocukluğundan beri el sanatlarına karşı ilgisinin olduğunu dile getiren Alpaslan, “Bunun için kursa gittim. Kursta boyama işlemini de öğrenince böyle bir proje yapayım dedim. Yaptığım şeyler herkesin ilgisini çekince yapmaya karar verdim” ifadelerini kullandı. “Aile bütçeme katkı sunuyorum” Bir bakım merkezinde hasta bakıcılığı da yaptığını dile getiren Alpaslan, iş dışındaki zamanını da atölyede geçirdiğini söyledi.



İki işle uğraşmanın kendisini yormadığını dile getiren Alpaslan, “Gündüz bakım evindeysem iş çıkışı gelip atölyede çalışıyorum ya da gece çalışıyorsam gündüzleri bu işi yapıyorum. Ben işimi çok sevdiğim için zorluğunu görmüyorum. Yani hem hobi olarak yapıyorum hem de aile bütçeme katkı sunuyorum. Bu da beni mutlu ediyor” şeklinde konuştu.

“Bizler kadınız ve kadınlar her şeyi yapar” Yaptığı işi sosyal medya aracılığıyla da paylaştığını anlatan Alpaslan, bunun da olumlu geri dönüşlerinin olduğunu söyledi.



İnsanların gösterdiği ilgiden dolayı evinin yan tarafındaki garajı atölyeye dönüştürdüğünü dile getiren Alpaslan, sözlerine şöyle sürdürdü: “Yaptığım bu işle geri dönüşüme de katkı sunuyorum. Şu anda kendi imkanlarımla ancak ufak bir atölye oluşturdum. Ama yetkililerin bana destek olmasıyla birlikte atölyemi büyütüp hem daha çok iş yapacağım hem de benim gibi olan bayanları yanıma alarak istihdama da katkı sunacağız. Çünkü benim gibi bu işe merakı çok bayan arkadaşlar var. Belki benden daha da iyi bu işi yapıyorlar. İnanıyorum ki imkan verilmesi halinde çok daha güzel şeyler başarırız. Çünkü bizler kadınız ve kadınlar her şeyi yapar. Bu nedenle yetkililerimizden bizlere destek olmalarını bekliyorum.” (ATL-MSA-Y)

