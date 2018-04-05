Genç girişimci kadınlar projelerini yarıştıracak

-Muş Valisi Aziz Yıldırım'ın konuşması

-Genç girişimci kadınların kurs salonuna geçmesi

-Muş Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ergün Çolakoğlu'nun proje hakkında girişimcilere bilgi vermesi

-Genç girişimci kadınlara materyal dağıtılması

-Muş Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ergün Çolakoğlu Röp.



( MUŞ -HD)- "Tarımda Genç Girişimci Kadınlar Güçleniyor" projesinin eğitimleri başladı MUŞ



- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığınca desteklenen ve Muş Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, KOSGEB ile İş-Kur arasında imzalanan protokol kapsamında yürütülmekte olan "Tarımda Genç Girişimci Kadınlar Güçleniyor" projesinin uygulamalı girişimcilik eğimleri verilmeye başlandı. Muş Öğretmenevinde düzenlenen uygulamalı girişimcilik eğim toplantısına Muş Valisi Aziz Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl jandarma Komutanı İsmail Şahin, Muş Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ergün Çolakoğlu, KOSGEB İl Müdürü Kenan Mergen, İş-Kur İl Müdürü Mehmet Emin Taylan ve genç girişimci kadınlar katıldı.

Programda bir konuşma yapan Vali Aziz Yıldırım, kadın girişimcileri desteklemenin birincil vazifeleri olduğunu hatırlattı. Bu programın kadınlar için düzenlendiğini ifade eden Vali Yıldırım, "Bu konuda ne kadar hevesli ve cesaretli olduğunuzu bir kez daha gösterdiniz. Benim gönlümde hepiniz ayrı ayrı birincisiniz. Fakat bu programın neticesinde sadece 3 bin TL'lik ödülü almak değil sizin hedefiniz. Sizin hedefiniz; hem kendinizi geliştirmek, hem ailenizi geliştirmek, hem bu vatana, millete bir katkı sunmak, artı değer sunmak olmalıdır. Bir şehirde bir kalkınma olacaksa onun kadınlar olmadan yapılması mümkün değildir. Anadolu kadını hem ailesini, hem evliyse erkeğini, hem de yapmış olduğu, sahiplendiği işi hakikaten çok ustalıkla çekip, çevirmektedirler. Biz bunu bunca yıllık tecrübemizden görüyoruz" dedi.

Daha sonra bir konuşma yapan Muş Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ergün Çolakoğlu ise, tarımda genç girişimci kadınların güçlendirilmesi programı 2018 yılının eğitim programlarını merkezde başlattıklarını söyledi.



Merkez ve ilçelerde kursların da verildiğini kaydeden Çolakoğlu, "Varto'da 13, merkezde 25, Hasköy ve Korkut ilçelerinde 25, Malazgirt ve Bulanık ilçelerinde 12 kursiyer olmak üzere toplamda 75 bayan çitçimize girişimcilik eğitimi veriyoruz. Varto, Hasköy ve Korkut ilçelerimizde girişimcilik kurslarımızı verdik. Bugün de merkezde kurslarımız vermeye başladık. Kurslarımız 4 gün uygulamalı bir gün de işletme ziyareti olmak şeklinde 5 gün sürecek. İş-Kur ve KOSGEB'le beraber işbirliği halinde yürüttüğümüz bu proje 4 ilimizin içerisinde olduğu, Muş'un koordinatör il olarak kabul edildiği ve ilimizin koordinatör il olarak bu işi sonuçlandıracağı bir projemizdir. Ülkemizde 7 bölgemizde 29 ilimizde uygulanmakta olan bir proje. Özellikle kadınlarımızda proje, girişimcilik konularında bir farkındalık meydana getirmek, tarım ve hayvancılıkta kendi işletmelerini kurmalarını, önünü açmaları maksadıyla bir proje eğitimi veriyoruz. Bu proje eğitimleri neticesinde ilimizde 10 tane projemiz seçilecek. Bu 10 tane projemizin içerisinde yine ilimizdeki jürilerin değerlendirecekleri, sonuçlandıracakları 3 kişi ödül almaya hak kazanacaklar. Birinci olan bayan girişimcimize 3 bin TL, ikinciye 2 bin TL, üçüncüye de bin TL olacak şekilde ikramiyelerimiz olacak. Daha sonra Mayıs ve Haziran aylarında proje pazarı şeklinde ilimizde bir program düzenlenecektir. Diğer 3 tane ilimizde Muş'a gelmek suretiyle burada 40 tane bayan çiftçimizin projeleri vatandaşlarımıza tanıtılacak. Bunların içerisinde birinci gelen projemiz Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına gönderilecek ve bunların içerisinde seçilen proje 40 bin TL ödül almaya hak kazanacaktır. Bakanlığa gönderilecek projelerimiz her ilden ilk 3'e giren projelerimiz olacaktır. Bu her ilin göndermiş olduğu 3 projeye katılacak ve bu projelerin içerisinde birinci olanlara 40 bin TL ödül verilecektir" ifadelerini kullandı. Yapılan konuşmaların ardından genç girişimci kadınlara, uzman personeller tarafından eğitim verilmeye başlandı.

