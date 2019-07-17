Gemlik’te çarşı deresi artık temiz akıyor



- Gemlik’te arıtmadan çıkan temiz su karsak deresine verilmeye başlandı. Bu kapsamda karsak deresinin bir kolu olan Çarşı Deresi de suya kavuşmuş oldu. Gemlik’te uzun süredir tartışma konusu olan, arıtma eksiğinden dolayı sürekli Karsak Deresinden denize kimyasal ve pis su akımında sona doğru yaklaşılıyor. Geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan arıtma tesisinin tam olarak devreye girmesi ile Karsak Deresine arıtılmış temiz su akmaya başladı.

Aynı zamanda, suyun bir kısmı de derenin çarşı bölümüne verildiği, çarşı deresinin de su seviyesinin yükselmeye başladı.

Gemlik’te uzun yıllar çözümsüz hale gelen ve şikâyetlerin de odağında olan derelerin atıklarla kirlenmesinin önüne geçmesi beklenen arıtma tesisinin, Orhangazi bölgesinden gelen tüm arıtma işlemini karşılamayacak olmasına rağmen, Orhangazi’deki firmaların da denetlenmesi durumunda, sorunun ortadan tamamen kalkacağı düşünülüyor.

