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12 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Gemlik Gübre Fabrikasında trafo patlaması: 2 yaralı

Gemlik Gübre Fabrikasında trafo patlaması: 2 yaralı

Bölgenin drone görüntüsü

( BURSA ) - BURSA

Mel B Fabrika Tahkikat Elektrik Trafosu Trafo Patlaması 


- Gemlik Gübre Tesisleri fabrika sahası içerisindeki elektrik trafosunda patlama meydana geldi. 2 işçi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Yıldırım Holding bünyesinde faaliyet gösteren Gemlik Gübre fabrikasında bakımı yapılan bir elektrik trafosunun son kontrolleri sırasında meydana gelen patlamada Deniz A. ve Muammer Ç. isimli kişiler yaralandı. Yaralılar, işletmeye ait ve 112 ambulansları ile Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, durumu ağır olan ve yüzünde yanık oluştuğu öğrenilen Deniz A. Kocaeli Derince Eğitim Araştırma Hastanesi yanık merkezine sevk edildi. Diğer yaralı Muammer Ç. ise Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Öte yandan muhtemel bir ikinci olayın önüne geçmek için fabrikanın üretim bölümlerinde faaliyetlerin bir süre durdurulduğu öğrenildi. Patlama ile alakalı tahkikat sürüyor. (HT-UU)
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