Gemlik Belediyesi’nden 15 Temmuz şehidi Olçok’a vefa

-Spor salonu açılışından detaylar

-Folklor gösterisinden detaylar

-Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz röportajı

-Nihal Olçok ile röportaj

-Açılışta dua edilmesi

-kurdele kesilmesi



( BURSA )- 15 Temmuz şehidi Abdullah Tayyip Olçok’un ismi Gemlik’te yaşatılıyor BURSA



- Gemlik Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan "Abdullah Tayyip Olçak Spor Salonu" törenle hizmete açıldı. Gemlik Belediyesi, mahalle halkı ve iki ayrı okulun faydalanması için ilçeye yeni bir spor salonu kazandırdı. Gündüzleri Şükrü Şenol Ortaokulu ile Şehit Cemal İlkokulu ve geceleri mahalle halkı spor salonundan faydalanacak. 800 metrekare alana inşâ edilen spor salonu, 150 kişilik tribün kapasitesiyle 9 ayda tamamlandı. Voleybol, hentbol ve basketbol sporlarını bünyesinde barındıracak olan salon, 1 milyon 228 bin TL’Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, “Bugün çok anlamlı bir açılıştayız. 15 Temmuz şehitlerimizden Abdullah Tayyip Olçok’un ismini vermiş olduğumuz spor salonu açılışını gerçekleştirdik. 16 yaşında bu işgâline karşı durmuş ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde şehit edilmişti. Biz o ismi ilçemizde yaşatalım, hem de gelecek kuşaklarımız, gençlerimiz örnek alsınlar, gelecekte onlara da görev düştüğünde seve seve bu ülke için canlarını verebilsinler. Bu ülke Çanakkale Savaşı’nda da aynı yaşta gençler cepheye sürülmüştü. Her karış toprağın şehit kanlarının olduğu aziz vatanımızın şehitleri bizim gönlümüzde, şehirlerimizde yaşatılıyor. Daha önce de 15 Temmuz şehitlerimizden Ömer Hâlis Demir’in ismini bir bölge parkımıza, aile sağlığı merkezimize ve bulvarımıza vermiştik. Bugün de bu ismi yaşatmış oluyoruz. Akşamları bu salonu mahalle halkı kullanacak. Gündüzde 2 okulumuz bu salonu kullanacak. Burada inşallah sporcularımız yetişecek” dedi.

15 Temmuz şehidi Abdullah Tayyip Olçok’un annesi Nihal Olçok, “Hayatta olmak ile yaşamak aynı şey değildir. Yaşamak başka bir şeydir. Abdullah’ı 14 Temmuz’da kimse tanımıyordu. Ama 16 Temmuz’da herkes tanıyordu. Yaşamak böyle bir şeydir. Dünyada evlâdınıza her şey verebilirsiniz. Birini tokatlamak istediğinizde iyi bir smaç atın. Birisini tekmelemek istediğinizde futbol topuna daha hızlı vurun. O yüzden spor bizi bir sürü şeyden alıkoyar. En başta kötü alışkanlıklardan korur. Spor hocalarına daha fazla iş düşüyor” diye konuştu.

(AF-MŞ)

