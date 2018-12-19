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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Gemi çarpan yalının son hali havadan görüntülendi

Gemi çarpan yalının son hali havadan görüntülendi

Yalının havadan çekilen görüntüler

Çarpma Anı Spirit Yalın 

-çarpma anı(arşiv)

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- İstanbul Boğazı’nda bir yük gemisinin çarparak hasar verdiği tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’nın son hali havadan görüntülendi. Dümeni kilitlenen Malta bayraklı dev geminin çarptığı Anadolu Hisarı'nda Tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın son hali havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde yalıdaki hasarın bir kısmının onarıldığı görülüyor. Çalışmaların devam ettiği yalının etrafı ise yalının hasarsız halinin fotoğraflarıyla kapatılmıştı. İstanbul Boğazı’nda 7 Nisan tarihinde ‘Vitaspirit’ adlı yük gemisi, tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’na çarpmıştı.
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