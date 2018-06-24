Gelinlik ve damatlıkla sandık başına geldiler - EDİRNE
- Edirne 'de bir çift, düğünden önce gelinlik ve damatlıkla sandık başına gelerek oy kullandı.Gelinlik ve damatlıkla sandık başına geldiler - Edirne 'de bir çift düğünden önce gelinlik ve damatlıkla sandık başına gelerek oy kullandıEDİRNE (AA) - Edirne 'de bir çift, düğünden önce gelinlik ve damatlıkla sandık başına gelerek oy kullandı.Oy kullanmak için gelin arabasıyla Vali Fahri Yücel İlkokulu'na gelen gelin ve damadı vatandaşlar alkışladı. Damat İsmail Ayvaçiçeği ve gelin Aysel Uykay'ı okulda sandık görevlileri de tebrik etti.Oy kullanmak için 1260 numaralı sandığa gelen vatandaşlar gelin ve damada öncelik verdi. Damat Ayvaçiçeği oyunu kullandıktan sonra zarfı oy sandığına gelin Uykay ile birlikte attı.Ayvaçiçeği ve Uykay, düğünden önce sandık başına geldiklerini belirterek, seçimlerin vatana ve millete hayırlı omasını diledi.