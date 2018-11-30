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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Gelinliğini giyen Uludağ ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor

Gelinliğini giyen Uludağ ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor

Pistten detaylar

Çevre Temizliği Gesi Ziyaretçiler Allah Trol 

-Ozan Yuvacı röportaj
-Vatandaşlar röportaj

( BURSA - ÖZEL)- Uludağ’da yeni sezon hazırlıkları tamamlandı BURSA

- Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Uludağ'da kış sezonu için hazırlıklar dört koldan devam ediyor. Oteller eksiklerini tamamlarken, telesiyejlerin tellerinden oturma yerlerine kadar bütün bakımları yapılıyor. Belediye çevre temizliğini yaparken, Karayolları ekipleri ise yol genişletme ve iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz yıllarda çile haline gelen 31 kilometrelik yolu genişletme ve asfaltlama çalışmaları devam ediyor. Her yıl milyonlarca kişinin çıktığı Uludağ'da 2. oteller bölgesinden Bursa'ya kadar olan yolun sıcak karışım asfalt ile kaplanmasında sona gelindi. Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, 5-6 metre olan kritik bölgedeki yol genişliğini 10-12 metreye çıkartırken, keskin virajlar genişletilip düzeltiliyor. Çalışmalar sebebiyle bazı bölgelerde trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Geçen seneye kadar Uludağ'a en çok Rusların geldiğini belirten Otel Müdürü Ozan Yuvacı, "Geçen sene kar geç yağdı, bu sene ise erken. Bu sene kışın daha sert geçmesi bekleniyor. Aralık ayı için kar durumunun güzel göründüğü belirtiliyor. Kayak misafirinin aralık ayı için tereddüt edeceği bir durum yok. Geçen seneki rezervasyonlarla bu seneki rezervasyonların arasında bu sene daha çok yoğunluk var. İnşallah geçen senenin üzerinde bir sezon geçireceğiz" dedi.
(HG-MŞ)
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