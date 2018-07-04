Gelini mehter takımıyla aldı

-MEHTER TAKIMIYLA DAMADIN YÜRÜMESİ,

-DAMATTAN VE YÜRÜYÜŞTEN DETAY,

-MEHTERİN EVİN ÖNÜNE GELMESİ,

-DAMADIN İÇERİ GİRMESİ VE GELİNİ DUALARLA ALMASI,

-GELİNLE DAMADIN EVDEN AYRILIŞI,

-GELİNİN ARABAYA BİNİŞİ,

-ÖNDE MEHTER TAKIMIYLA KONVOYUN İLERLEMESİ,

-SALONA GELİŞ VE MEHTER TAKIMI DİNLETİSİ, DAMAT RÖP.



( ANTALYA )- Mehterin önünde elinde Türk bayrağıyla yürüyen damada vatandaşlar da alkışlarla destek verdi ANTALYA



- Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde evlenecek olan çift mehter takımı eşliğinde düğün salonuna gitti. Evlenmeye karar veren Elif Erbilgin ile Emre Türkoğlu, ilginç bir düğün törenine ev sahipliği yaptı. Gazipaşa Belediyesinin kurduğu ve gönüllülerden oluşan mehter takımı, damat Emre Türkoğlu'nun isteği üzerine gelin alma merasimine eşlik etti. Damat Türkoğlu, Gazi Mahallesi'nde bulunan gelin evine damatlığı ile mehterin en önünde Türk bayrağını taşıyarak gitti. Mehter marşları söyleyerek yürüyen gruba yoldaki vatandaşlar alkışlarla eşlik etti. Gelin evinin önüne gelinmesiyle birlikte marşlar yerini dualara bıraktı. Duanın ardından çift alkışlar ve marşlarla evden çıktı. Gelin, gelin arabasıyla, damat ise yine mehter takımı eşliğinde marşlar söyleyerek düğün salonuna gitti. Mehter takımı düğün öncesinde de kısa bir konser verdi. Mehterli gelin çıkarma ile Gazipaşa’da bir ilke imza attıklarını belirten damat Emre Türkoğlu mehter ekibine teşekkür etti. Türkoğlu "Farklı bir düğün yapmak istedik. Aklımıza Gazipaşa Mehter Takımı geldi. Mehteri her dinlediğimde milli duygularım kabarıyor. Düğünümüze de coşku ile başlamak istedik. Çok da güzel oldu. İnsanların tepkisi çok olumluydu. Bizlere bu kırmayan belediye mehter takımına, özellikle sorumlusu Sıtkı Bey'e teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

(MK-Y)

