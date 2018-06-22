Gelin ve damat Muharrem İnce'nin mitingine katıldı

-Güvenlik önlemleri detay

-Gelin damat detay



( ANKARA ) ANKARA



- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Ankara Tandoğan Medyanı'nda vatandaşlara hitap etti. Mitinge gelen gelin ve damat ise yoğun ilgi gördü. Mitinge gelinliği ve damatlığıyla gelen Başak ve Kurtuluş çiftini gören İnce, “Gelin de burada. Gelinle damada yer verin. Mitingime bebekler geldi, hastalar geldi, engelli kardeşlerim geldi, serum takılı olanlar geldi ama gelinle damat ilk kez geldi. Beni çok mutlu ettiniz, Allah mesut etsin sizi. Gelinle damadın telefonunu alın arkadaşlar, cumhurbaşkanı olunca evlerine kahve içmeye gideceğim” dedi.

Öte yandan, miting öncesi sıkı güvenlik önlemleri alındı. Partililer Tandoğan meydanına oluşturulan arama noktalarında polisler tarafından aranarak girdi. Bölge havadan da helikopter desteği ile kontrol edildi.

