Gelin arabasını durdurdu, önce sevindi sonra üzüldü

-100 tl alan çocuğun sevinci

-Paranın sahte olduğunu anlaması

-Çocuğun tepkisi



( SİVAS - ÖZEL) SİVAS



- Sivas’ta gelin arabasının önünü kesen küçük bir çocuk önce sevindi sonra üzüldü. Sivas’ta küçük bir çocuk zarf alabilmek için gelin arabasının önünü kesti. Kendisine verilen zarftan 100 TL’lik banknot çıkınca önce sevindi. Ancak sevinci uzun sürmedi. Aldığı paranın reklam parası olduğunu anlayınca ise sevinci üzüntüye dönüştü. Bu anlar gelin aracının önünü kesen çocukları görüntülemek isteyen bir kişinin cep telefonu görüntülerine yansıdı.

