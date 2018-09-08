"Gelin arabası"yla soygun girişimi - BURSA - Olay yerinden detaylar - Polisin olay yerinde yaptığı incelemne - Gelin arabası GÜNCELLEME - Bursa 'da "gelin arabası"yla soygun girişimi - Merkez Yıldırım ilçesinde, "gelin arabası" olarak süslenmiş otomobille geldiği kuyumcuyu soyma girişiminde bulunan silahlı zanlı yakalandı - Silahın ateş alması sonucu kuyumcuda çalışan bir kişi yaralandı - Olay anı güvenlik kameralarına yansıdıGÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ VE DETAYLAR EKLENDİBURSA (AA) - Bursa 'nın merkez Yıldırım ilçesinde, "gelin arabası" olarak süslenmiş otomobille geldiği kuyumcuyu soyma girişiminde bulunan silahlı zanlı, yakalandı.Alınan bilgiye göre, Vişne Caddesi'ndeki Gürsel Durmuş'a ait kuyumcuya "gelin arabası" olarak süslenmiş 16 RCS 56 plakalı otomobille gelen M.Ö, uzun namlulu silahını çıkararak soygun girişiminde bulundu.Bunun üzerine kuyumcuda çalışan emekli polis Ahmet Seçkin (63), M.Ö'ye müdahale etti.Seçkin ile soyguncu arasında yaşanan arbedede, silahın ateş almasıyla kuyumcudaki çalışanlardan Öznur Topçu, ayağından yaralandı.Bu sırada olay yerinden geçen polis ekiplerince etkisiz hale getirilen M.Ö, gözaltına alındı.Uzun namlulu silahın yanı sıra zanlının üzerinde çok sayıda fişek ele geçirildi.Özel bir hastaneye kaldırılan Topçu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Öte yandan, silahtan çıkan kurşunlar nedeniyle kuyumcunun önündeki birkaç araçta maddi hasar oluştu.Olay güvenlik kamerasına yansıdı. - "Kalaşnikof silah ve kar maskesi"Kuyumcu Gürsel Durmuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, soyguncunun "gelin arabası" olarak süslenmiş bir otomobille geldiğini belirtti. Soyguncunun kalaşnikof silahı ve elinde kar maskesiyle dükkana girdiğini aktaran Durmuş, şöyle konuştu:"Dışarıda duran arkadaşlarımızı içeri sokmak istemiş. Onlar da silahı görünce üzerine çullanmışlar. Silah ile sağa sola ateş etmiş. Ondan sonra dışarıdan da yardım etmişler ve adam yakalanmış. Bir arkadaşımızın ayak parmağında kurşun sekmesinden ötürü yaralanma var. Onun dışında önemli bir şey yok. İçeridekiler de kepengi kapatmış."