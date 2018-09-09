Gelin arabalı kalaşnikoflu soygun girişiminde şok gelişme

-dün geçilen haberden arşiv görüntüler



( BURSA ) -- Kalaşnikoflu saldırgan: "Niyetim soygun yapmak değildi korkutmaktı"- Silahlı saldırgan silahı nereden temin ettiğini sır gibi saklıyor BURSA



- Bursa'da gelin arabası ve kalaşnikofla kuyumcu soymaya kalkışan saldırgan M.Ö. adliyeye sevk edildi. Saldırganın ifadesinde soygunu kabul etmediği morali bozuk olduğu için kuyumcudakileri korkutmak istediğini söylediği ortaya çıktı. Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi Vişne Caddesi'nde, bir kuyumcu dükkanı önünde saat 16.50 sıralarında meydana gelen, kalaşnikoflu, gelin arabalı soygun girişiminin zanlısının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Emniyetteki sorgusunda soygunu kabul etmediği ortaya çıkan zanlının ifadesinde 'Amacım soygun yapmak değildi. Moralim bozuktu kuyumcudakileri korkutmak istedim" dediği öğrenildi. Soygun ile ilgili yapılan ilk incelemelerde zanlının yaşadığı ekonomik sıkıntılar sebebi ile soygunu gerçekleştirdiği belirlenmiş zanlı M.Ö. soygunu ekonomik bunalım yüzünden işlediğini itiraf etmişti. soruşturmanın devam eden safhasında zanlının soygunu kabul etmemesi ve amacının korkutmak olduğunu iddia etmesi dikkat çekti. Kullandığı kalaşnikofu nereden temin ettiğiyle ilgili herhangi bir şey söylemeyen zanlı işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. (DE-UGR-

