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20 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
Gelibolu açıklarında seyir halindeki geminin kazan dairesinde yangın

Gelibolu açıklarında seyir halindeki geminin kazan dairesinde yangın

gemi görüntüsü

Uzunlu Akkale Kazan Dairesi Batın 

-detay

( ÇANAKKALE )- Çanakkale açıklarında seyir halinde bulunan geminin kazan dairesinde yangın çıkması sonucu motorları stop eden gemi sürüklenmeye başladı ÇANAKKALE

- Çanakkale-Gelibolu açıklarında seyir halindeki bir geminin kazan dairesinde yangın çıkması sonucu motorları stop etti. Gemi motorlarının durması sonucu sürüklenmeye başladı.
Gelibolu açıklarında Palau bayraklı 130 metre uzunluğunda Hacı Arif Kaptan (HAK) isimli bir geminin kazan dairesinde yangın çıktı. Yangın sonucu motorları stop eden gemi kıyıya doğru sürüklenmeye başladı.
Bölgeye hemen güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-19' ve 'Zübeyde Ana' römorkörü gönderildi. Makine arızası nedeniyle sürüklenen gemi demirlemek zorunda kaldı. Geminin, makine dairesindeki yangına mürettebatın müdahale ettiği, şu anlık yardım istemedikleri öğrenildi.
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