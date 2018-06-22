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22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Geleneksel Yaz Şenliği AK Parti’nin gövde gösterisine dönüştü

Geleneksel Yaz Şenliği AK Parti’nin gövde gösterisine dönüştü

Resul osman dağı mesire alanından görüntüler

Hastane Alabalık 15 Bin Kişi Milletvekili Sağlık Sistemi 

-Genel ve detaylar
-Kalabalıklardan görüntüler
-Mehmet Yakar’ın konserinden görüntüler
-Genel ve detaylar
-Vatandaşlar
-Kalabalıktan görüntüler
-Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara’nın konuşması
-Vatandaşlar ve yoğunluk

( KİLİS ) KİLİS

- Kilis Belediyesi tarafından düzenlenen Resul Osman Dağı. Kilis Belediyesi tarafından Resul Osman Dağı Geleneksel Yaz Şenliği düzenlendi.
Etkinliğe Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, AK Parti Kilis İl Başkan Vekili Mehmet Canarslan, ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Kilis Belediyesi tarafından 15 bin kişiye kavurma ve su dağıtıldı. Yoğunluk nedeniyle Resul Osman Dağı Mesire alanında adete iğne atacak yer kalmadı. Ünlü sanatçılar Mehmet Yakar ile Murat Kurşun alanı dolduran binlerce kişiyi adete coşturdu. Burada AK Partinin seçim şarkıları eşliğinde vatandaşlar eğlenirken, AK partililer adete gövde gösterisi yaptı Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Kilislilerin resul osman dağına akın ettiğini ifade ederek, “ Burayı mesire alanı olarak bize yaptıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Birileri sadece konuşuyor, yapılan hava limanlarına görmezler, seve barajını görmezler, OSB’yi görmez, Küçük Sanayi sitesine görmez, hastaneyi, postaneyi,adliyeyi görmez. Üniversiteyi görmez, TOKİ’yi görmez, yeni yaptığımız belediye binasını görmez. Hatta neyi görmez biliyormuşsunuz, Resul Osman dağını görmez. Resul Osman dağı içerisindeki bu güzel insanları görmez. Ama onlar varsın görmesinler, gönlü güzel, gözü güzel Kilisliler görüyor. Bunları kulağı duymayanlara gözü görmeyenlere anlatın, kalbi mühürlü olanlara anlatın” dedi Kara, Kilis’te eskiden hastanede doğum yapan annenin bebeği ayrı yenden, doğum yapan anneyi arka tarafından kaçırdıklarını, bugün ise hastanelerde böyle bir sorun yaşanmadığını, dünyaya örnek bir sağlık sistemi kurulduğunu sözlerine ekledi. Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal da birer konuşma yaptı.
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