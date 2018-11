Geleneksel Atasay Altın Çadır Günleri yarın başlıyor

-müşterilerden detay

- Yılın en çok beklenen indirim etkinlikleri arasında yer alan ‘Atasay Altın Çadır Günleri’ 22 Kasım’da başlıyor. Pek çok ürün için maliyetine, hatta bazı ürünlerin zararına yapılacak olan satışlar; Atasay’ın Yenibosna’daki fabrikasının yanı sıra Viaport Asia AVM ve Bağdat Caddesi’nde kurulacak çadırlarda ve Atasay’ın tüm mağazalarında 4 gün boyunca, 170 TL’den başlayan fiyatlarla devam edecek. Türkiye’nin mücevher markası Atasay’ın, her yıl geleneksel olarak düzenlediği ‘Atasay Altın Çadır Günleri’nin 9’uncusu için geri sayım başladı.

Altın ve pırlantanın her zevke hitap eder şekilde tasarlanmış halinin yer alacağı Atasay Altın Çadır’da, tek taş pırlantalardan, bilekliklere, kolye ve küpelerden daha birçok çeşit altın ve pırlanta ürün maliyetine, hatta bazı ürünler zararına fiyatlardan tüketicilerle buluşacak. Atasay Altın Çadır Günleri bu yıl 22-25 Kasım tarihleri arasında Atasay’ın Yenibosna’daki merkez fabrikasının yanı sıra, Anadolu Yakası’nda Viaport Asia AVM ve Bağdat Caddesi’nde de hazır olacak. Her yıl çok yoğun bir ilgi ile karşılaşılan Atasay Altın Çadır Günleri’ndeki indirimler, Atasay’ın tüm mağazalarında da belirlenmiş ürünlerde geçerli olacak. Enflasyonla Topyekûn Mücadele’ye tam destek Mücevherat ürünlerini lüks olmaktan çıkartarak, herkes için ulaşabilir fiyatlarla tüketicilerle buluşturan Atasay, bu yıl ki Altın Çadır Günleri’ne özel olarak indirimin de indirimini yapacak. Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı kapsamında mağazalarında birçok farklı indirime imza atan Atasay, çadır günleri kapsamında da ikinci pırlanta ürün alışverişinde, fiyatı uygun olan ürün üzerinden ekstra yüzde 10 indirim yapacak.