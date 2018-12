Geleceğin velilerinden anne ve babalarını anlamlı sertifika

-Şiir ve ney dinletilerinden detaylar

-pasta kesiminden detaylar

-Veli Onur Can Düz ile röportaj

-Sınıf ğretmeni Bülent Korkmaz ile röportaj



( ESKİŞEHİR )- ‘Anne Çocuk Eğitimi ve Baba Destek’ programını başarıyla tamamlayan veliler, sertifikalarını çocuklarının elinden aldı- Okul zili bu defa veliler için çaldı ESKİŞEHİR



- Eskişehir’de bir ilkokulda tertiplenen ‘Anne Çocuk Eğitimi ve Baba Destek’ programını başarıyla tamamlayan veliler, sertifikalarını çocuklarının elinden almanın sevincini yaşadı. İlkokul sınıf öğretmenlerinden Bülent Korkmaz tarafından düzenlenen eğitim programı, aralarında Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşad Önder Ceylan’ın da bulunduğu sertifika töreniyle son buldu. Gerçekleştirilen törende katılımcılar tarafından şiir ve ney dinletileri sergilenirken söz hakkı alan veliler de etkinlikte emeği geçen sınıf öğretmenlerine, okul idarecilerine ve Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkürlerini ilettiler. Kurstan çok şey öğrendiklerini ve daha bilinçli hale geldiklerini dile getiren veli Onur Can Düz, “Tabi ki öncelikle biz de her veli gibi çocuğumuzu nasıl yetiştireceğimiz konusunda bilgilenmek istiyorduk. Bir takım eksiklerimizin olduğunu biliyorduk. Fakat bu eğitimin en önemli kısmı bence doğru olarak kabul ettiğimiz bütün yanlışlarımızı gördük. Çocuğumuzu nasıl iyi bir birey olarak yetiştireceğimizi gördük. En büyük kazanım bu oldu. Bildiklerimizi pekiştirdik bunun yanında çok büyük yenilikler öğrendik” şeklinde konuştu.

Bu tarz etkinliklerin bütün eğitim kurumlarında yaygınlaşması gerektiğine vurgu yapan Düz, “Her velinin bu konuda kazanımları olacaktır. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Öncelikle onları nasıl yetiştirmemiz gerektiğini iyi bilmemiz gerekiyor. Öğrenmenin yaşı yoktur. Bu etkinlikler çok faydalı ve önemli, ülkemizin her yerinde yaygınlaşmalı” ifadelerini kullandı. Tek tek bütün teşekkürleri kabul eden ve programın başından sonuna aktif görev alan sınıf öğretmeni Bülent Korkmaz, konuyla ilgili, “Velilerimize anne olmak üzerine, baba olmak üzerine, çocuklarını daha artıya nasıl taşıyabilirler, onlara nasıl sorumluluk verirler bunların üzerinde aslında fikir alışverişi yaptık. Biz onlara düzgün olun şunları yapın demedik. Aslında yanlış yaptıkları şeyi doğru olarak biliyorlar. Bu programla beraber yanlışlarının farkına vardılar” açıklamalarında bulundu. “Velilerde adeta şamar etkisi bıraktı” Gerçekleştirilen programın velilerde büyük farkındalık ve etki bıraktığını söyleyen Korkmaz, “Bazı velilerimin söylediği, ‘Hocam öyle bir söylüyorsun ki her hafta biz eve giderken birer şamar yiyip dönüyoruz. çünkü doğru bildiğimiz şeyi aslında yanlış yapıyormuşuz' diye bir tabir var. Velilerin çocuklarıyla diyalogları, ilişkileri iyi oldu. Bunlardaki başarıyı ilerleyen süreçte göreceğimize eminim, daha önce ki velilerimde bunu gördüm. Akademik olarak da, mutlu çocuklar yetiştirmek olarak da yaşadık. Sorumluluk sahibi ve vatanını devletini seven çocuklar oldular hepsi” dedi.

Renkli görüntülere ev sahipliği yapan tören, çekilen hatıra fotoğrafı ve kesilen sertifika pastasıyla son buldu. Eğlenceli etkinliğin tadını yine en çok çocuklar çıkardı. (İHA-Y)