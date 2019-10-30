'Geçmişin İzlerinden Geleceğe Yürümek: Fuat Sezgin' sempozyumu - ANKARA
"Geçmişin İzlerinden Geleceğe Yürümek: Fuat Sezgin" sempozyumu - ANKARA - "Geçmişin İzlerinden Geleceğe Yürümek: Fuat Sezgin" sempozyumu - Sempozyum salonu girişi ve sergi - Katılımcılar ve protokol - MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz'ın konuşması - Ankara Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar'ın konuşması"Geçmişin İzlerinden Geleceğe Yürümek: Fuat Sezgin" sempozyumu - MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz: - "Bizim neslimiz bilginin, bilimin ve medeniyetin hep Batı'dan geldiği kurgusuyla karşılaştı. Ama Fuat Sezgin hoca onların hepsine İslam dünyası adına müthiş bir cevap verdi, 'Siz aslında bunları bizden aldınız.' dedi" - Ankara Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar: - "Ömrünü İslam bilimi tarihine adayan ve bu yönde kalıcı eserler veren Prof. Dr. Fuat Sezgin'in ilim anlayışı, edebi, sabrı, geçici şeylerden olabildiğince uzak duruşu, gayreti ve azmini örnek almalıyız"ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, "Bizim neslimiz bilginin, bilimin ve medeniyetin hep Batı'dan geldiği kurgusuyla karşılaştı. Ama Fuat Sezgin hoca onların hepsine İslam dünyası adına müthiş bir cevap verdi, 'Siz aslında bunları bizden aldınız.' dedi. " ifadesini kullandı.Yılmaz, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Ankara Milli Eğitim Müdürlüğünce Altındağ'da 29 Ekim Şair Baki Kültür Merkezi'nde düzenlen "Geçmişin İzlerinden Geleceğe Yürümek: Fuat Sezgin" sempozyumunun açılışında konuştu. İslam medeniyetinin bilim medeniyeti olduğunu söyleyen Yılmaz, "İslam'ın ilk yayıldığı dönemde Mekke'de okuma yazma bilen yaklaşık 17 kişi olduğu söylenir. Kur'an'ın inme süreciyle birlikte kısa sürede Müslümanlar arasında okuma yazma bilenlerin sayısı arttı." açıklamasını yaptı.Batılıların Endülüs'teki bilimsel faaliyetlerden etkilendiğini ve o dönemde medreselere öğrenci gönderdiğini aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:"Batı, sonuç itibarıyla bir taraftan Endülüs'ten diğer taraftan Sicilya üzerinden, Haçlı savaşları vasıtasıyla Kudüs'ten, Şam'dan, Diyarbakır'dan, Anadolu diyarından edindikleri bilgilerle Rönesans'ın temellerini yıllar sonra attı. Bizim neslimiz bilginin, bilimin ve medeniyetin hep Batı'dan geldiği kurgusuyla karşılaştı. Ama Fuat Sezgin hoca onların hepsine İslam dünyası adına müthiş bir cevap verdi, 'Siz aslında bunları bizden aldınız.' dedi. " Ankara Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, İslam dünyasının medeniyet şuurunu yeniden hatırlatmak ve yaşatmak zorunda olduğuna dikkati çekti.Medeniyet bilinci oluştururken hem İslam medeniyetinin zengin birikimini hem de modern bilimin verilerini kullanmak gerektiğini ifade eden Akpınar, "Bu sempozyumu yapmamızın sebebi bir medeniyetin mirasçısı olmak ve bunu sürdürme düşüncesi ve kaygısıdır. Bu kaygılarımızı azaltmak için Fuat Sezgin hocayla başlamak istedik." değerlendirmesini yaptı.Prof. Dr. Fuat Sezgin'in günde 17 saat çalışarak 27 dil öğrendiğini, 400 binden fazla cilt kitabı incelediğini, "İslam Bilim Tarihi" kitabını yazdığını ve binlerce öğrenci yetiştirdiğini anlatan Akpınar, "Ömürünü İslam bilimi tarihine adayan ve bu yönde kalıcı eserler veren Prof. Dr. Fuat Sezgin'in ilim anlayışı, edebi, sabrı, geçici şeylerden olabildiğince uzak duruşu, gayreti ve azmini örnek almalıyız. Fuat Sezgin'in en önemli yönü Müslümanların bilime katkısını ortaya çıkarmasıdır." şeklinde konuştu. Daha sonra öğrencilerin sunumuyla devam eden sempozyum, iki gün sürecek.
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