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16 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Geçitli'deki patlamada ölen 9 sivil dualarla anıldı

Geçitli'deki patlamada ölen 9 sivil dualarla anıldı

Köyden detay görüntüler

Sarılar Hain Saldırı Mezar Taşı Teröristler Saldırı 

-Mezarlıktan detaylar
-Yasin-i Şerifin okunması
-Anne Behice Erol’un çocuklarının mezar taşına sarılarak ağlaması
-Duaların okunması
-Baba Cahit Erol ile röportaj
-ARŞİV GÖRÜNTÜLER EKLENMİŞTİR

( HAKKARİ ) - HAKKARİ

- Hakkari'nin Geçitli köyünde 9 yıl önce sivil minibüsün geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce yola döşenen mayının infilak etmesi sonucu yaşamlarını yitiren 9 kişi, yakınları tarafından mezarları başında anıldı. Geçitli köyünde 16 Eylül 2010 tarihinde kent merkezine gelmekte olan sivil minibüsün geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce yola döşenen mayının patlaması sonucu yaşamlarını yitiren Cane Dayan (50), Semiha Dayan (35), Eşref Gür (33), Şirin Kurt (23), Zarife Çiftçi (25), Enes Erol (22), Abuzeyt İdem (40), Nurullah Umut Çiftçi (2) ve sürücü Aydın Erol (30), katliamın 9’uncu yılında mezarları başında anıldı. Burada hain saldırıda yaşamlarını yitirenlerin fotoğraflarının yer aldığı pankart açılırken, Yasin-i Şerif okundu, dualar edildi. Anma töreninde konuşan Cahit Erol, 9 yıl önce oğlunun kullandığı minibüse teröristlerin düzenlediği saldırıda 2'si çocuğu olmak üzere 9 yakınının öldüğünü söyledi.

Erol, "Bugün yine patlamanın yıldönümünde akrabalarımızla birlikte mezarlığa geldik. Dualar okuduk. Acımız hala taze. Olayı unutmamak ve unutturmamak için buradayız. Aradan 9 yıl geçmesine rağmen failler bulunamadı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya sesleniyorum, bu failler bulunsun. Biz her bayram ve katliamın yıldönümünde mezarlıktayız. Ailemle her yıldönümünde aynı acıyı yaşıyoruz. Biz bu olayı gerçekleştirenleri Allah’a havale ediyoruz” diye konuştu.
Oğlu ve kızının mezar taşına sarılan anne Behice Erol ise, gözyaşlarına hakim olamadı. (MK-MSA-Y)
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