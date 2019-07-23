Gece yarısı evine girdiği nişanlısını öldürdü, Ankara’da yakalandı

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( İSTANBUL )-Nişanlısını defalarca bıçaklayarak öldürdü İSTANBUL



- Sultangazi’deki evinde nişanlısı tarafından defalarca bıçaklanan kadın hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli ise Ankara'da yakalanarak gözaltına alındı. Olay, Sultangazi’de bir binanın bodrum katında gece saat 04.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Gülen Pamukcu (27) isimli genç kadın daha önce bir evlilik yapmış ancak anlaşmazlıklar yüzünden boşanmıştı. Önceki evliliğinden 6 yaşında bir çocuğu olan Pamukcu, Ankara’da yaşayan Ali U. ile nişanlandı. Bir süredir nişanlısıyla aralarında anlaşmazlık olan Gülen Pamukcu, nişanlısını yanından gönderdi. İddiaya göre Ankara’da yaşayan Ali U., yaptırdığı anahtarla gece 04.00 sıralarında eve girerek Gülen Pamukcu’yu 5-6 defa bıçakladı. Olayın ardından şüpheli Ali U. kaçarken, yaralanan Gülen Pamukcu ambulansla hastaneye kaldırıldı. “‘Git istemiyorum’ diyordu” Gülen Pamukcu’nun nişanlısı Ali U.,’yu istemediğini söyleyen komşu Sevda Kayaoğlu, “Onlar nişanlıydılar. Birbirlerini tam olarak tanıma amaçlı. Kız bunun huylarını öğrendi. 1-2 aydır istemiyordu. ‘Git istemiyorum’ diyordu. ‘Ailenin yanına git’ diye diye en sonunda yollamıştı. O tekrar geri dönmüş. Kız istemiyordu. Giderken anahtar mı yaptırmış ne yaptırmışsa eve saat 04.00 sıralarında giriyor. Kız yatakta yatarken giriyor eve kızı bıçaklamaya başlıyor. 5-6 yerinden bıçaklamış” dedi.

“Ben bir çığlık duydum, uyandım” Gülen Pamukcu’nun nişanlısının İstanbul’a geldiğini fark ettiğini belirten komşu Kayaoğlu, “Ben bir çığlık duydum, uyandım. Uyanınca cama koştuk baktık ki ortalık karışmış. Kız 1 saat önceden polisleri de aramış. ‘Buralarda geziniyor, tehdit ediyor, öldürecek’ diye aramış. Geldiğinin farkında olmuş. Böyle öldürmüş. Sabah kaldırdılar hastaneye 2-2.30 saat sürdü, öldü. Ambulansla giderken biraz kendindeydi” diye konuştu.

“Bir anne katledildi” Ölen Gülen Pamukcu’nun 6 yaşında bir çocuğunun olduğunu söyleyen Kayaoğlu, “Kızın kendi çocuğu var ilk kocasından. O da babaannesinde, 2 aydır orada bakıyorlar. 6 yaşında, Bu kadın bir anne yani sonuçta. Bu ne böyle, bir anne katledildi” şeklinde konuştu.

Şüpheli nişanlı Ankara’da yakalandı Öte yandan, nişanlısı Gülen Pamukcu’yu defalarca bıçaklayarak katleden şüpheli Ali U., olay yerinden kaçmıştı. Kaçan şüpheli Ankara’da Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

