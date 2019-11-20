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20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Gece alevlerin sardığı 3 ev sabahında harabeye döndü

Gece alevlerin sardığı 3 ev sabahında harabeye döndü

Yanan evlerden farklı planlarda görüntü

Cenaze Cenaze Namazı Harabe Yaşlı Adam Hayvan 

-Yanan evlerin içinden görüntü
-Yanan evlerdeki odun ve samanlardan çıkan dumandan görüntü
-Vatandaşlar ile röp.
-Kümesten ve tavuklardan farklı planlarda görüntü
-Evlerin çöken tavanlarından görüntü
-Yangında yıkılan evlerin duvarlarından görüntü

( DENİZLİ - ÖZEL)- Bir kişinin öldüğü yangında 7 kişi güçlükle hayatını kurtardı- 3 evin yandığı olayda tavukla ve kümes hiçbir zarar görmedi DENİZLİ

- Denizli’nin Honaz ilçesinde sobanın devrilmesiyle çıkan yangında alzaymır hastası yaşlı adam hayatını kaybederken, yangın sonrası 3 ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Yanan evlerdeki 7 kişi hayatını son anda kurtarırken, yangında içerisinde tavukların bulunduğu kümesinin ve hayvanların zarar görmemesi ise dikkatlerden kaçmadı. Olay, Honaz ilçesi Karaçay Mahallesi Kadıkızı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mehmet Bozdemir'in (88) evindeki sobanın bilinmeyen bir nedenle devrilmesi sonucu meydana gelen yangın kısa sürede büyüdü. Çevredekiler evden duman ve alevlerin yükseldiğini görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde alevlere müdahale etti. Yangın Bozdemir'in evi ile birlikte 3 eve daha sıçrayınca bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Yangın yaklaşık 1 saatin sonunda kontrol altına alınabildi. Yangının söndürülmesinin ardından eve giren ekipler alzaymır hastası olduğu öğrenilen Bozdemir’in cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan incelemelerin ardından Bozdemir’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Alevler 3 evi harabeye çevirdi Çevre sakinleri yangının kısa sürede büyüdüğünü ve alevlerin bir anda 3 evi birden sardığını belirttiler. Yanan evlerden sağ kurtulan ailelerin yakınları da büyük bir korku ve paniğinde yaşandığını kaydettiler. Aile üyelerinin kendi canlarından önce tek yaşayan alzaymır hastası Bozdemir'i kurtarmak için girişimde bulunduklarını ancak alevlerden dolayı bunda başarılı olamadıkları öğrenildi. Ailelerin daha sonra evlerin içinde dahi alevlerin yükseldiği evlerinden kendi canlarını güçlükle kurtardıkları aktarıldı. Tavuklar ve kümes zarar görmedi Yangın sorası 3 evde alevlere teslim olarak kullanılamaz hale gelirken, gün aydınlandığında sie evler adeta harabe bir görüntü oluşturdu. Yangında içerisinde çok sayıda tavuğun bulunduğu kümesin alevlere rağmen zarar görmemesi ise dikkatlerden kaçmadı. Yangında kümesten dışarı çıkarılan tavukların günün ilerleyen saatlerinde yine kümese geri geldikleri gözlendi. Yangın sonrası başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ederken, olayda hayatını kaybeden Bozdemir'in ikindi namazı sonrası kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verileceği öğrenildi.
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