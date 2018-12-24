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24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Gebze-Halkalı tren hattında son durum havadan görüntülendi

Gebze-Halkalı tren hattında son durum havadan görüntülendi

Tren hattının kazlıçeşme’den başlayan noktası

Kırköy Banliyö Hattı Güzergah Lyon Kazlıçeşme 

-Zeytinburnu ve bakırköy’deki hat çalışmaları
-Hat içinde çalışan işçiler
-Detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL)- Yeni yılda hizmete başlayacak olan Gebze-Halkalı tren hattı çalışmaları havadan görüntülendi İSTANBUL

- 2019 yılının ilk aylarında açılması planlanan ve 43 istasyonla 77 kilometrelik güzergahta hizmet verecek olan Gebze-Halkalı banliyö hattındaki son durum havadan görüntülendi. Açılışı 2019 yılının ilk aylarına ertelenen Gebze-Halkalı banliyö hattındaki çalışmalar devam ediyor. Zemin düzeltme çalışmalarının bittiği ve rayların döşendiği projede, altyapı ve sinyalizasyon çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamen bitirilmesi planlanıyor. Test sürüşlerinin başladığı ve çalışmaların sona gelindiği banliyö hattında son durum havadan görüntülendi. Günde 1 milyon yolcu taşınacak Gebze’den başlayan banliyö hattı içerisinde yer alan Pendik-Ayrılıkçeşme-Sirkeci-Zeytinburnu-Bakırköy-Halkalı güzergahı 43 istasyonla 77 kilometrelik bir mesafede hizmete açılacak. Tren hatlarının tamamlanması ve Marmaray projesi ile entegrasyonu sağlandığında 43 İstasyonun bulunacağı Gebze’den Halkalı’ya yolculuk süresi 115 dakikaya inecek. Hattın tamamının açılmasının ardından yapılacak olan tek seferde 3 bin, bir günde ise toplam 1 milyon yolcunun taşınması hedefleniyor.
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