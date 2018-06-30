- Gazzeli gençlerden Türkiye’ye sevgi seli



- Filistinlilerin İsrail işgaline karşı devam ettikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde, Türkiye'ye sevgilerini göstermek isteyen Gazzeli gençler, Türk bayrakları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resimlerini taşıdı Filistinlilerin İsrail işgaline karşı Gazze-İsrail sınırında başlattıkları Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde, Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sevgilerini göstermek isteyen Gazzeli gençler, Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın posterlerini taşıyarak yürüyüş düzenledi.

Türkiye’nin Filistin’e desteğinden dolayı mutlu olduklarını ifade eden gençler, sınırda yaralanan ve Türk hükümeti tarafından Türkiye’ye getirilip tedavi edilen birçok kişinin olduğunu belirterek, yardımlarından dolayı Türkiye’ye teşekkür etti.

