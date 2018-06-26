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26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Gazzeli engelli genç kumların üzerine Erdoğan'ı çizdi - GAZZE

Gazzeli engelli genç kumların üzerine Erdoğan'ı çizdi - GAZZE



: - Gazze sahili - Filistinli ressam Muhammed Tutah'ın kumların üzerine Erdoğan'ı çizmesi - Filistinli ressam Muhammed Tutah ile röportaj - Filistinli ressam Muhammed Tutah'ın kumlarına üzerine çizdiği Erdoğan resmiGAZZE (AA) - İsrail'in sakat bıraktığı Gazze li genç, seçim başarısını kutlamak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresini sahilde kumların üzerine resmetti.İsrail'in Gazze 'ye 2008 - 2009 yıllarında düzenlediği saldırılar sırasında tek bacağını kaybeden Filistinli ressam Muhammed Tutah (29), "Erdoğan'ın seçimleri kazanmasına çok sevindik. Sevincimizi Gazze sahilinin kumları üzerinde Erdoğan resmi çizerek göstermek istedik." dedi.
Gazze liler olarak Erdoğan ve onun Filistin davasına yönelik izlediği siyasi tutumuyla gurur duyduklarını söyleyen Tutah, "Erdoğan, Arapların ve İslam dünyasının başını dik tuttu. Türkiye, Filistin halkını hiç unutmadı. Zor zamanlarında, savaş yıllarında hep yanında oldu." ifadelerini kullandı.

Portre Ressam İsrail Sevindik Saldırı 

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