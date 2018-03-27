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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Gazzeli din adamlarından Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne destek - GAZZE

Gazzeli din adamlarından Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne destek - GAZZE



: - Filistinli Alimler Birliği ile Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı tarafından düzenlenen eylem - Eyleme katılan din adamlarından detaylar - Filistinli Alimler Birliği adına konuşan Sabir Ahmed'in açıklamalrıGAZZE (AA) - Filistinli mültecilerin topraklarına geri dönebilmesi için Gazze Şeridi'nde düzenlenecek "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne onlarca din adamı da destek verdi.Filistinli Alimler Birliği ile Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı tarafından cuma günü başlaması planlanan "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne destek amacıyla Gazze 'de düzenlenen eyleme onlarca din adamı katıldı.
Filistinli Alimler Birliği adına konuşan Sabir Ahmed, "Filistin halkını aktif olarak geri dönüş ve ablukayı kırma yürüyüşüne katılmaya çağırıyoruz." dedi.
Barışçıl halk hareketlerinin önemine dikkati çeken Ahmed, çok kalabalık barışçıl bir yürüyüş yapacaklarını ve İsrail ile herhangi bir gerilim yaşanmayacağını dile getirdi.Ahmed, geri dönüş hakkının zaman aşımına uğramayacağını ve bundan feragat etmenin mümkün olmadığını vurguladı.Filistinli çok sayıda kuruluş, 1948'de topraklarından göç etmek zorunda bırakılanların "geri dönüş" hakkını kullanabilmeleri için düzenlenen yürüyüşe destek çağrısı yapıyor. Filistinli gruplar, 30 Mart Toprak Günü'nde Gazze Şeridi - İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" düzenlemeyi planlıyor.

Zaman Aşımı Mülteci Alabalık Din Adamı İsrail 

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