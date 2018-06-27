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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Gazzeli çocuklar gökyüzüne balon bıraktı

Gazzeli çocuklar gökyüzüne balon bıraktı



: - Çocukların bir araya gelmesi - Çocukların ellerindeki balonları bırakması - Etkinliğin koordinatörlerinden Muhammed Ebu Cerrad ile röportaj - Balonların uçmasından detaylarGAZZE (AA) - Gazze li çocuklar, Filistin direnişinin sembol isimlerinin fotoğraflarını taşıyan rengarenk balonları gökyüzüne bıraktı. Gazze 'deki Büyük Dönüş ve Kuşatmayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Komitesi tarafından Gazze kenti ve Cibaliye beldesi sınırında düzenlenen etkinliklere çok sayıda Filistinli çocuk katıldı.
Gazze li çocuklar, Hamas'ın kurucularından Şeyh Ahmed Yasin ve eski Filistin Devlet Başkanı Yasir Arafat gibi Filistin direnişinin sembol isimlerinin fotoğraflarını taşıyan rengarenk balonları gökyüzüne saldı.Etkinliğin koordinatörlerinden Muhammed Ebu Cerrad, barışçıl gösteriler ve çocukların sembol isimlerin fotoğraflarını taşıyan balonları gökyüzüne bırakması için burada olduklarını belirtti.
Cerrad, "İsrail'e Büyük Dönüş ve Kuşatmayı Kırma Yürüyüşlerinin tam anlamıyla barışçıl gösteriler olduğu mesajını vermek için buradayız." dedi.
Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze 'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde 130'dan fazla Filistinli İsrail askerlerinin saldırıları sonucu şehit oldu, 14 binden fazla Filistinli yaralandı. İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinliler arasında, 2 gazeteci, 2 sağlık çalışanı da yer alıyor.

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