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21 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
'Gazze'ye Hayat Ol' Platformundan 430 aileye gıda yardımı - GAZZE

'Gazze'ye Hayat Ol' Platformundan 430 aileye gıda yardımı - GAZZE

" Gazze 'ye Hayat Ol" Platformundan 430 aileye gıda yardımı - GAZZE - Gıda yardımı dağıtımından detaylar - Türkiye merkezli platformun koordinatörü Ramazan Aseliyye ile röportajGAZZE (AA) - " Gazze 'ye Hayat Ol" Platformu, İsrail ablukası altındaki Gazze 'de yüzlerce aileye gıda yardımında bulundu.Türkiye merkezli platformun koordinatörü Ramazan Aseliyye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk yardımseverlerin bağışlarıyla Gazze 'deki 430 aileye gıda kolisi dağıttıklarını belirtti.
Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı tarafından Aralık 2018'de yayımlanan rapora göre, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde halkın yüzde 70'i gıda sıkıntısı çekiyor.İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana abluka altında tutuyor.

Gıda Yardımı Muhabir Koordinat İsrail Gıda Sıkıntısı 

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