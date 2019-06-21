Gazze sınırındaki 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' gösterileri (3) - GAZZE
Gazze sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri (3) - GAZZE
: - Şucaiyye Mahallesi yakınındaki İsrail sınırında toplanan Filistinlilerden detaylar - Filistin bayrakları taşıyan göstericilerden detaylar - İsrail askerlerinin göstericilere mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahalesinden detaylar - Yaralıların kaldırılaması GAZZE (AA) - İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri devam etti. Gazze kentinin doğusunda yer alan Şucaiyye Mahallesi yakınındaki İsrail sınırında toplanan Filistinliler, İsrail karşıtı slogan atarak gösteri düzenledi. İsrail güçlerinin gösteriye müdahale etmesi üzerine gösteriye koltuk değnekleriyle katılan bir kişi, taş atarak karşılık verdi.
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