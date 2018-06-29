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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
- Gazze-İsrail sınırındaki gösterilerde Türk bayrağı

- Gazze-İsrail sınırındaki gösterilerde Türk bayrağı

Türk bayarğı taşıyan Filisitnli genç

( GAZZE ) GAZZE

Protesto Bild Kamera İsrail 


- Filistinliler, İsrail işgaline karşı Gazze-İsrail sınırında devam ettikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde Türk bayrağı taşıdı. Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında İsrail işgaline karşı başlattıkları Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerinin 14’üncü cumasında Filistinli bir gencin taşıdığı Türk bayrağı kameralara yansıdı. Türkiye’nin Filistin davasında yanlarında olduğunu bildiklerini ifade eden protestocular, sık sık Filistin bayraklarının yanında Türk bayrakları da dalgalandırdıklarını ve Türk bayrağı taşımaktan gurur duyduklarını ifade ettiler.
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