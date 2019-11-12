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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Gazze'den İsrail'e roketli saldırı - AŞKELON

Gazze'den İsrail'e roketli saldırı - AŞKELON

- Gazze'de tarafından atılan roketlerin roketin yola düşme anından detaylar (Kaynağından Sessiz)AŞKELON (AA) - Gazze'de İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinin önde gelen komutanlarından Beha Ebu'l Ata'nın, İsrail ordusunun düzenlediği saldırı sonucu öldürülmesinin ardından İsrail'in güneyine gergin bir hava hakim.İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Ebu'l Ata'nın öldürüldüğü saldırının ardından, Gazze'den başkent Tel Aviv'in yanı sıra ülkenin güneyindeki Aşkelon ve Sderot kentlerine çok sayıda roket atıldığı belirtildi.Atılan roketlerin büyük kısmının İsrail'e ait "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği ifade edildi.İsrail Devlet Televizyomu da Gazze'den atılan bir roketin Aşkelon kent yakınlarındaki yola düştüğü anının görüntüsünü paylaşıldı.

Savunma Sistemi Başkent İsrail Yazılı Açıklama Saldırı 

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