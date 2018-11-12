Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Gazze'den İsrail'e füze saldırısı

Gazze'den İsrail'e füze saldırısı

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail tarafına atılan roketlerin bir çoğunun hedefine ulaşmadan düşürlüdüğü belirtildi. İsrail 'in Askalan ve Shaar Hanegev bölgelerinde ise siren seslerinin duyulduğu bildirildi.

Bild İsrail Yazılı Açıklama 


Bunu üzerine İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, ' Savaş uçaklarımız, Gazze'de terör hedeflerini vuruyor. ' ifadesine yer verildi.
Saldırıya ilişkin daha fazla ayrıntı verilmezken, daha önce yapılan açıklamada Gazze'den açılan ateşin İsrail tarafında bir otobüse isabet ettiği ifade edilmişti.
İlgili Foto Galeriler
Kudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahaleKudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahale
İsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlarİsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlar
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
İsrail Askerleri İle Filistinliler Arasında Gerginlik Çıktı! İsrail Askerleri İle Filistinliler Arasında Gerginlik Çıktı!
İsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreniİsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreni
İsrail-Gazze Sınırında Gerginlikİsrail-Gazze Sınırında Gerginlik
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı