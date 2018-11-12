Gazze'den İsrail'e füze saldırısı



Bunu üzerine İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, ' Savaş uçaklarımız, Gazze'de terör hedeflerini vuruyor. ' ifadesine yer verildi.

Saldırıya ilişkin daha fazla ayrıntı verilmezken, daha önce yapılan açıklamada Gazze'den açılan ateşin İsrail tarafında bir otobüse isabet ettiği ifade edilmişti.

