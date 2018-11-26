Gazze 'deki "deniz eylemleri" sürüyor - GAZZE

: - Gazze - İsrail sahil şeridinde toplanan Filistinlilerden detaylar - Filistin ve Türkiye bayrakları taşıyan göstericilerden detaylar - İsrail güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesinden detaylar - Gösteriye katılan Filistinli ile röportaj - Göstericilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanılması - Göstericilerin İsrail askerlerine taş atarak karşılık vermesi - Yaralanan göstericilerin sağlık görevlileri tarafından taşınmasıGAZZE (AA) - Filistinliler, Gazze ablukasının kaldırılması talebiyle düzenlenen deniz eylemi kapsamında 17'inci kez kuzey sahil sınırında toplandı. Sınırın diğer tarafındaki İsrail güçlerinin gösteriye müdahalesi üzerine Filistinliler, taş atarak karşılık verdi.