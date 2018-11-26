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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Gazze'deki 'deniz eylemleri' sürüyor - GAZZE

Gazze'deki 'deniz eylemleri' sürüyor - GAZZE

Gazze 'deki "deniz eylemleri" sürüyor - GAZZE

: - Gazze - İsrail sahil şeridinde toplanan Filistinlilerden detaylar - Filistin ve Türkiye bayrakları taşıyan göstericilerden detaylar - İsrail güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesinden detaylar - Gösteriye katılan Filistinli ile röportaj - Göstericilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanılması - Göstericilerin İsrail askerlerine taş atarak karşılık vermesi - Yaralanan göstericilerin sağlık görevlileri tarafından taşınmasıGAZZE (AA) - Filistinliler, Gazze ablukasının kaldırılması talebiyle düzenlenen deniz eylemi kapsamında 17'inci kez kuzey sahil sınırında toplandı. Sınırın diğer tarafındaki İsrail güçlerinin gösteriye müdahalesi üzerine Filistinliler, taş atarak karşılık verdi.

Güvenlik Güçleri Göz Yaşartıcı Gaz İsrail Mermi 

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