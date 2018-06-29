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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri devam ediyor (7) - GAZZE

Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri devam ediyor (7) - GAZZE

- Gazze 'nin doğu sınırında toplanan Filistinliler - Filistinlilerin taş atması - Yaralananların taşınması - Yakılan lastiklerden çıkan dumanın yükselmesi - Filistin bayrakları ve Türk bayrakları taşıyan göstericiler - Gazze 'de bugünkü gösteriler " Gazze 'den Batı Şeria'ya kan ve kader ortaklığı" cuması altında gerçekleştiriliyorGAZZE (AA) - İsrail ablukası altında yıllardır büyük bir insani kriz yaşayan Gazze Şeridi'nde 30 Mart'tan bu yana süren barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri bugün de devam ediyor." Gazze 'den Batı Şeria'ya kan ve kader ortaklığı" adı verilen Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün 14. cumasındaki gösterilere İsrail'in geçmiş gösterilerde uyguladığı orantısız güce rağmen binlerce Filistinli katılıyor.Göstericiler, İsrail'in 2006'dan bu yana Gazze 'ye uyguladığı ablukanın kaldırılmasını ve 5 milyondan fazla Filistinli mültecinin İsrail'in gasbettiği topraklarına geri dönüş haklarının verilmesini talep ediyor. - "Büyük Dönüş Yürüyüşü"Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze 'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Mülteci Sürgün İnsani Kriz İsrail Mermi 

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