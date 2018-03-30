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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Gazze'de şehit sayısı 12'ye yükseldi (2) - GAZZE

Gazze'de şehit sayısı 12'ye yükseldi (2) - GAZZE

- Yaralıların Gazze 'deki Şifa hastanesine getirilmesi - Gazze 'deki Şifa hastanesi ambulans ve acil servis müdürü Ayman el Sehbani ile röportaj - Gazze li Fatma el Deyri ile röportaj - Gazze li Nebile el Feyyumi ile röportajGAZZE (AA) - Filistin Toprak Günü'nde Gazze Şeridi'nde İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinlilerin sayısının 12'ye yükseldiği bildirildi.
Gazze 'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el - Kudra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'ndeki hastanelere ulaştırılan Filistinli şehitlerin sayısının 12'ye yükseldiğini belirtti.
Kudra ayrıca aralarında gazdan etkilenenlerin de bulunduğu yaklaşık bin 100 kişinin yaralandığını ifade etti.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü daha önce yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun sabah saatlerinde Gazze sınırına top atışıyla düzenlediği saldırıda şehit olan Ömer Vahid Semmur dahil 10 kişinin şehit olduğunu aktarmıştı. - "Büyük Dönüş Yürüyüşü"İsrail'in 30 Mart 1976'da Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koymasının ardından yaşanan olayların anıldığı "Toprak Günü"nde, Filistinli grupların günler öncesinden yaptığı "Büyük Dönüş Yürüyüşü" çağrısına katılmak için halk sabah saatlerinden itibaren sınıra akın etmişti.Filistin bayrakları taşıyan çok sayıda kişi, 1948'de topraklarından göçe zorlanan Filistinlilerin dönüş hakkını savunmak ve İsrail'i protesto etmek için sınırdaki 6 noktada toplanmak üzere Gazze 'nin kuzey, güney ve orta kesimlerindeki bölgelerinden sınıra doğru yürüyüşe geçmişti.

Acil Servis Protesto Muhabir İsrail Saldırı 

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