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30 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
- Gazze'de patlama: 2 ölü, 8 yaralı

- Gazze'de patlama: 2 ölü, 8 yaralı

patlamadan görüntüler

( GAZZE ) GAZZE

Gesi 


- Filistin’in Gazze şehrinde meydana gelen patlama sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Filistin’in Gazze kentindeki Eş-Şucaiyye bölgesinde sebebi bilinmeyen bir patlama meydana geldi. Patlamadan sonra açıklama yapan Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin ise yaralandığını aktardı. Kudra, hayatını kaybedenlerin kimliklerinin ise Muayed Haydar Helis (17) ve Diaa Majed Al-Ar'eer (17) olarak açıkladı.

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