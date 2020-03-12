Gazze'de koronavirüsle mücadele kapsamında dezenfekte çalışmaları hız kazandı - GAZZE



Yarınki cuma namazında cemaatin güven içinde ibadetini yapması için de kentteki bazı camileri dezenfekte ettiklerini dile getiren Heysem, kampanyanın ilerleyen günlerde Gazze 'deki tüm ibadethaneleri kapsayacağını kaydetti.

Kovid - 19 vakası tespit edilmeyen Gazze Şeridi'nde salgından korunmak için eğitime ara verilmesi, bazı kamu kurumlarının dezenfekte edilmesi gibi tedbirler uygulanıyor.



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