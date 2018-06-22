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22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
- Gazze’de 89 kişi yaralandı

- Gazze’de 89 kişi yaralandı

sınırdan görüntüler

( GAZZE ) GAZZE

Bild İsrail Saldırı 


- Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında devam ettikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerinin 13’üncü cumasında, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 89 kişinin yaralandığı öğrenildi. Filistin Sağlık Bakanlığı, Filistinlilerin, İsrail işgaline karşı Gazze-İsrail sınırında devam ettikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerinin 13’üncü cumasında, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 89 kişinin yaralandığını duyurdu. , Filistinlilerin ‘Vurulmanın Onuru’ adını verdikleri 13’üncü cumada yaralananlarının 3'ünün durumunun ağır olduğu aktarılırken, yaralıların arasında 8’de çocuk olduğu bildirildi.
Filistinlilerin Toprak Günü olarak adlandırdıkları 30 Mart tarihinden bu yana devam eden gösterilerde, İsrail askerlerinin saldırıları sonucu 131 Filistinli hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi ise yaralandı.
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