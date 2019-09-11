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11 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
'Gazze Belediyesinin borcu 250 milyon dolara ulaştı' - GAZZE

'Gazze Belediyesinin borcu 250 milyon dolara ulaştı' - GAZZE

" Gazze Belediyesinin borcu 250 milyon dolara ulaştı" - GAZZE - Gazze Belediye Başkanı Yahya es - Serrac'ın konuşması - Toplantıdan detay görüntü Abluka altındaki Gazze 'de belediyenin yaklaşık 250 milyon dolar borcu olduğu açıklandı. Gazze Belediye Başkanı Yahya es - Serrac, Beyt es - Sahafe Kurumu tarafından düzenlenen toplantıda, bölgede giderek kötüleşen ekonomik durumun belediyeyi de etkilediğini belirtti.
Serrac, "Sayıları bin 400'e ulaşan çalışanların maaşlarının yüzde 50'sini zorlukla ödeyebiliyoruz. Gazze Belediyesinin borcu 250 milyon dolara ulaştı." dedi.
Belediye Başkanı Serrac, uzun süredir yarısı ödenen memur maaşları dışında belediyenin borçlarının, projeler için Belediye Borç Fonu'ndan alınan hibeler, Gazze 'ye su tedarikini sağlayan İsrail Su Şirketine olan borçlar, sokak lambalarının faturaları ile yakıt şirketlerine ödemeleri kapsadığını aktardı. - Halkın büyük bölümü aldığı hizmetin karşılığını ödeyemiyorBuna karşılık belediyenin vatandaşlar, kurumlar ve bölgedeki hükümetten yaklaşık 750 milyon dolar alacağı olduğunu kaydeden Serrac, "Belediye hizmetlerinin 94 bin abonesi var, ancak sadece 9 ila 11 bin abone ödeme yapıyor." diye konuştu.

Memur Maaş Toplantı Memur Maaşları 50 Milyon Dolar Hükümet 

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