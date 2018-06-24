Gazisomanpaşa Meydanı'nda sevinç gösterisi yapan kalabalık havadan görüntülendi

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( İSTANBUL )- AK Partililer Gazisomanpaşa Meydanı'nda seçim sonuçlarını kutladı İSTANBUL



- Seçim sonuçları açıklanmaya devam ederken vatandaşlar, Gaziosmanpaşa Meydanı'nda toplandı. Meydanda toplanan coşkulu kalabalık, havadan görüntülendi. Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin sonuçları açıklanmaya devam ederken vatandaşlar, Gazisomanpaşa Meydanı'na da akın etti. Meydanda toplanan coşkulu kalabalık ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tezahüratlarda bulundu. Gaziosmanpaşa Meydanı'ndaki kalabalık havadan görüntülendi. (TA-HB-

