Gaziosmanpaşa’dan İdlib’e 5 tır dolusu yardım eli

-Kuranı kerim okunması

-Dualar edilmesi

-İlçe Müftüsünün konuşması

-Diğer ve genel detaylar



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Gaziosmanpaşa Belediyesi ve Gaziosmanpaşa İlçe Müftülüğü tarafından İdlib’te savaş mağdurları siviller için toplanan 5 tır dolusu ihtiyaç malzemeleri dualarla İdlib’e gönderildi. Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaştan dolayı zor günler yaşayan Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerini unutmayan Gaziosmanpaşa Belediyesi, Gazisosmanpaşa İlçe Müftülüğü ve sivil toplum kuruluşları, 1 aylık süre zarfında toplanan 5 tır dolusu yardım malzemesini sınıra uğurladı. Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Koral, Gaziosmanpaşa İlçe Müftüsü Osman Şen ve ilçedeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı uğurlama programı Kuran-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Ardından konuşma yapan Gaziosmanpaşa İlçe Müftüsü Osman Şen, “ Belediyemizin yanı sıra ilçedeki sivil toplum kuruluşlarımız ile birlikte yapmış olduğumuz hayır işinden 5-60 bin lira nasıl toplarız diye düşünürken toplamında 305 bin TL para toplandı. Gaziosmanpaşa burada akan gözyaşlarına darda olan yetimlere, dullar ve gariplere yardım elini uzattı. Bu organizasyonda ismi belli olan, olmayan herkesten Allah razı olsun. Bütün Gaziosmanpaşa’nın burada şerefi ve onuru var. Allah hepimizden razı olsun. Emeği geçen herkese Gaziosmanpaşalılar adına teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Konuşmanın ardından Gaziosmanpaşa İlçe Müftüsü Osman Şen’in yaptığı duaların ardından hazırlanan 5 tır dolusu malzeme İdlib’e gönderilmek üzere yola çıktı.



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