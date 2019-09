Gaziosmanpaşa’daki motorlu saldırganlar adliyeye sevk edildi...Saldırganların kaçma anı kamerada

-Güvenlik kamerası



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Gaziosmanpaşa’da motosikletli ve silahlı saldırganlar, 4 ayrı adreste düzenledikleri saldırılarda 7 kişiyi yaralamıştı. Yakalanan 2 saldırgan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, saldırganların motosikletle kaçtığı anlar kameralara yansıdı. Olay, Gaziosmanpaşa Vefa Sokak, Cami Sokak, Dirsek Sokak ve Karlıtepe Mahallesi Bülbüldere Caddesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman C. (22) ve Murat A. (24) isimli 2 saldırgan yeşil renkli bir motosikletle girdikleri sokaklarda vatandaşların üzerine kurşun yağdırdı. Husumetli oldukları 3 şahsın hedef alındığı öğrenilen saldırılarda 7 kişi yaralandı. Saldırıların ardından motosikletle Okmeydanı istikamtine kaçan şahıslar Bülbüldere Caddesi'ne yeniden gelerek havaya ateş etti. Polis ekipleri saldırganları kovalamacanın ardından Gaziosmanpaşa'da yakaladı. Saldırılarda 2'si çocuk 7 kişi yaralandı Gaziosmanpaşa'da motosikletli 2 şüpheli tarafından 4 ayrı sokakta gerçekleştirilen silahlı saldırılarda 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Saldırganlar Osman C. ve Murat A.’nın çok sayıda suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin daha önceden aralarında husumet bulunan 3 şahsı hedef alırken, diğer 4 kişiyi kazara yaraladığı öğrenildi. Saldırganlar suç makinesi çıktı Emniyetten alınan bilgilerde saldırganların çok sayıda suça karıştığı ortaya çıktı. Osman C.'nin 4 adet kasten yaralama, 2 adet 6136 SKM, 2 adet mala zarar verme, 2 adet uyuşturucu kullanma, 1 adet bisiklet motosiklet hırsızlığı suçlarından kaydı olduğu, Murat A.'nın ise 4 adet 6136 SKM, 1 adet resmi belgede sahtecilik, 5 adet yaralama, 1 adet sahte kimlik kullanma suçlarından arama kaydı olduğu öğrenildi. Yaralılardan 1’inin durumu ağır Toplam 4 ayrı sokakta gerçekleşen silahlı saldırılarda 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralılardan S.G.'nin (62) durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. G.D. (8), D.B. (13), İ.K. (27), Y.K. (18), C.B. (33) ve N.Ö. (51) isimli yaralıların ise hayati tehlikesi bulunmuyor. Yaralıların tedavileri kaldırıldıkları hastanelerde devam ediyor. Saldırganlar adliyeye sevk edildi Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro Amirliği’nde işlemleri tamamlanan Osman C. ve Murat A. adliyeye sevk edildi. Gaziosmanpaşa Adliyesi’ne sevk edilen şahısların emniyetteki sorgularında susma hakkını kullandığı öğrenildi. Eyüpsultan ilçesinden çıkan şahıslar yakalandığında silahta 4 merminin daha olduğu bildirildi.

Emniyetten çıkarken “Neden yaptınız?” sorusunu ise saldırganlar “Kolay gelsin” diyerek cevapsız bıraktı. Saldırganlar güvenlik kamerasında Toplam 4 ayrı sokakta 7 kişiyi yaralayan zanlılar Osman C. ve Murat A.’nın kaçma anları güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde yakalanmadan önce şahısların motorla ara sokaklarda kaçtıkları görülüyor.