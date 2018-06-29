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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Gaziosmanpaşa'da tarihi eser operasyonu

Gaziosmanpaşa'da tarihi eser operasyonu

ele geçirilen objeler

Uzunlu Akalan Osmanpaşa 

-detay

( İSTANBUL )- Operasyonda, Helenistik döneme ait tarihi eserler ele geçirildi İSTANBUL

- Polis ekiplerince Gaziosmanpaşa yapılan operasyonda yaşa dışı yollardan satılmaya çalışılan Helenistik döneme ait tarihi eserler ele geçirildi. Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu” kapsamına giren objelerin yasal olmayan yollarla satışının önlenmesine yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda, tarihi eserleri satmaya yasa dışı yollardan satmaya çalıştığı belirlenen M.D. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda, 2 adet Helenistik dönem tahmini 20 cm uzunluğunda kadın heykeli, 1 adet bronz koçbaşı heykel, 11 adet Helenistik dönem bronz sikkeler, 1 adet bronz Helenistik dönem şamdanlık, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 33 fişek ele geçirildi. (ÖY-
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