Gaziosmanpaşa'da meydana gelen yangında dört bina hasar aldı

-Yangın ani

-Camları kırılan binadan yangın görüntüsü

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Gaziosmanpaşa'da bir evin çatı katında sabaha karşı başlayan yangın bitişiğinde bulunan diğer evlere de sıçradı. 4 binada hasar oluşturan yangın ekiplerin 4 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınabildi. Olay Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, sabaha karşı bir binanın çatı katında başlayan yangın nedeniyle vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler kısa sürede yangına müdahale etti. Ancak yangın binanın bitişiğinde bulunan iki binaya da sıçradı. Öte yandan binanın karşısında bulunan bir binanın da sıcak nedeniyle camları patladı. Yangın yaklaşık 4 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alınırken 4 binada maddi hasar meydana geldi. (ÖY-

