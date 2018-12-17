Gaziosmanpaşa'da lüks araçta saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti



- İstanbul Gaziosmanpaşa’da cadde üzerinde lüks araca düzenlenen saldırıda ağır yaralanan Fırat Y., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gaziosmanpaşa ilçesi Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesinde meydana gelen silahlı saldırıda lüks araç içinde bulunan Fırat Y. ağır yaralanmıştı. Saldırgan olay yerinden kaçarken Fırat Y. vatandaşların ihbarı üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılmıştı Fırat Y. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

