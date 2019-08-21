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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Gaziosmanpaşa'da bir evi soyan hırsız, önce güvenlik kameralarına ardından polise yakalandı

Gaziosmanpaşa'da bir evi soyan hırsız, önce güvenlik kameralarına ardından polise yakalandı

Şüphelinin emniyetten çıkışı

Kol Saati Güvenlik Kamerası Osmanpaşa Hırsız Polis Ekipleri 

-Olaya ait güvenlik kamerası görüntüleri

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Gaziosmanpaşa'da bir evi soyan hırsız önce güvenlik kameralarına ardından polise yakalandı. Şüpheli tutuklanırken, polis güvenlik kameralarına takılan diğer şüpheliyi yakalama çalışmalarını sürdürüyor. Olay, Gaziosmanpaşa'da, 29 Temmuz Pazartesi günü, saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ç.K isimli vatandaşın evine giren iki şüpheli dairenin kapısını göbek kısmını kırarak açtı. İçeri giren şahıslar evde bulunan 2 adet 22 ayar altın, 2 adet bileklik, değeri binlerce TL olan 3 adet lüks kol saati ve 1 adet fotoğraf makinesini alarak kayıplara karıştı. Oturduğu daireye gelen Ç.K, evinin soyulduğunu fark edince durumu vakit kaybetmeden polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Ç.K'nin evine gelen polis ekipleri, olay yerindeki güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından 2 şüphelinin kimliğini tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, kimliği belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde Samet M. (18), 2 Ağustos Cuma günü yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Samet M.'nin benzer suçlardan 5 adet suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Samet M. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, polisin olayın sorumlularından olduğunu tespit ettiği ikinci şüpheliyi yakalama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şahısların apartmana girdikten sonra kamerayı fark edip yüzlerini gizlemeye çalıştıkları, eve girip hırsızlık yaptıktan sonra evden çaldıkları çantayla apartmandan ayrıldıkları görüldü.
(YEŞ-ÖFA
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