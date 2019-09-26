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26 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Gaziosmanapaşa’da depremden hasar gören bina boşaltıldı

Gaziosmanapaşa’da depremden hasar gören bina boşaltıldı

-Binadan görüntüler

Deprem Güvenlik Önlemi Nadan Osmanpaşa 

--Çatlaklar
--Vatandaş röp
--Genel ve detaylar

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- İstanbul’da meydana gelen depremin ardından Gaziosmanpaşa’daki bir binanın kolonlarında çatlaklar oluştu. Binada yaşayanlar tahliye edilirken çevrede güvenlik önlemi alındı. İstanbul’da meydana gelen 5,8 şiddetindeki deprem ve artçıları nedeniyle Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi’nde bir binada çatlaklar oluştu. Depremi hisseden vatandaşlar hemen sokağa dökülerek durumu yetkililere haber verdi. Polis ekipleri tarafından güvenlik şeridiyle çevrilen binada yaşayanlar tahliye edildi.
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